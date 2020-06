Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Brand auf Erdterrasse eines Mehrfamilienhauses

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstagmorgen, dem 30.05.2020, brannte es auf der Erdterrasse eines Mehrfamilienhauses im Kandelweg. Dort war ein Sichtschutzelement aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, wodurch diverse Rollläden der anliegenden Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Am Einsatzort waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Weisweil mit insgesamt 20 Mann sowie Kräfte des DRK mit Rettungswagen im Einsatz.

