Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/Landkreis Konstanz) Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht (25.08.2020)

Engen (ots)

Unbekannte Täter nutzten in der Zeit von Dienstag 6 Uhr bis 17 Uhr in der Seestraße die Abwesenheit eines Wohnungsinhabers aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in dessen Wohnung im 1. Obergeschoss. Im Inneren wurden alle Räume durchsucht. Es wurde ein elektronisches Gerät sowie Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesguts, sowie der entstandene Schaden konnten noch nicht abschließend beziffert werden. Personen, die Verdächtiges im genannten Zeitraum beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

