Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Grundstückszaun gekracht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in Weinheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Unbekannte kurz nach Mitternacht mit seinem Mercedes auf der Weststraße unterwegs, als er aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Zaun eines dortigen Anwesens fuhr. Durch den Zaun wurde ein dahinter abgestellter VW-Golf beschädigt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, hinderte den Mercedes-Fahrer vergeblich am Davonfahren. Er konnte jedoch erkennen, dass an dem Mercedes HD-Kennzeichen abgebracht waren und das Fahrzeug von einer männlichen Person, Mitte 40 mit Halbglatze gefahren wurde.

Der Sachschaden an Zaun und Fahrzeug wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

