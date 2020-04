Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti am Sportheim

Arnsberg (ots)

Unbekannte Vandalen suchten über die Ostertage das Wennigloher Sportheim an der Dreikönigstraße auf. Zwischen Ostersonntag und Ostermontag besprühten sie die Außenfassade sowie die angrenzenden Garagen. Im Zusammenhang mit der Tat stehen möglicherweise drei Jugendliche, welche im Bereich des Sportplatzes gesehen wurden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

