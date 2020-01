Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Honda Civic bei Überholmanöver beschädigt

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (16. Januar 2020) in der Zeit zwischen 17:00 und 17:30 Uhr war ein 51-Jähriger in seinem Honda Civic auf der S'-Heerenberger Straße in Richtung Frankenstraße unterwegs. Kurz vor der Straße Am Klosterberg überholte ihn ein PKW, der dabei die linke Fahrzeugseite des Honda touchierte und beschädigte. Den Angaben des 51-Jährigen nach handelte es sich bei dem Wagen um einen silberfarbenen oder hellblauen VW Passat mit Klever Kennzeichen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

