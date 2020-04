Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Arnsberg / Meschede (ots)

In Arnsberg entdeckte ein Autofahrer gegen 06.15 Uhr einen aufgebrochenen Automaten auf der Engelbertstraße. Die Täter hatten den Automaten aufgehebelt und das Geld sowie die Zigaretten entwendet. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese liegt vermutlich in der Nacht zum Mittwoch. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung. Auf dem Schneidweg in Meschede schlugen unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch zu. Hier durchtrennten die Täter die angebrachte Sicherung und hebelten anschließend den Automaten auf. Auch hier entwendeten die Täter die Tabakwaren sowie die eingeschobenen Geldscheine. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

