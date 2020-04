Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Uslar (ots)

(zi.)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hardegsen wollte am 13.04.20, um 12:00 Uhr, auf der Eschershäuser Straße in Richtung Eschershausen einen vorausfahrenden Pkw überholen. Da ihm ein Fahrzeug entgegenkam, brach er den Überholvorgang ab und fuhr dabei auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

