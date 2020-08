Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht (25.08.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einm Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag, gegen 14.30 Uhr in der Robert-Gerwig-Straße im Bereich des Mc Donalds Parkplatz ereignet hat. Ein unbekannter Rollerfahrer kollidierte beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Opel eines 35-Jährigen. Ohne Anzuhalten und ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Rollerfahrer weiter auf den Parkplatz des Mc Donals. Trotz Aufforderung des Autofahrers an die Unfallstelle zurückzukommen, flüchtete der Unbekannte in Richtung Regiment-Piemont-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: 14-16 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze, schwarze Haare, sehr schlanke Statur, trug ein weißes T-Shirt, weiße 3/4 Hose und weiße Flip-Flops. Einen Helm trug er nicht, in seinen Ohren steckten weiße Kopfhörer (AirPods). Bei dem Roller handelt es sich um ein älteres, dunkelblaues Fahrzeug, an dem ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht ist. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07731 95066-0, zu informieren.

