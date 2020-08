Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen/Landkreis Konstanz) Frontalzusammenstoß verhindert (25.08.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem wirtschaftlichen Totalschaden kam es am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der L 194 zwischen Stockach und Nenzingen. Eine 72-jährige Mitsubishi-Fahrerin war in Richtung Nenzingen unterwegs, als sie nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs am Ende einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam, einen Graben hinunterfuhr und gegen einen Baumstumpf prallte. Ein entgegenkommender 48-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer wich auf den Grünstreifen aus und verhinderte so einen Frontalzusammenstoß. Die unter Schock stehende Mitsubishi-Fahrerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Der Mercedes-Benz-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand kein Schaden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die L 194 kurzzeitig gesperrt werden.

