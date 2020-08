Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Lkrs. RW) Einbruch in Autohaus (25.08.2020)

Dunningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Autohaus, der zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Waldmössinger Straße begangen wurde. Unbekannte drangen über ein Fenster in den Verkaufsraum ein, wo sie gewaltsam Türen aufhebelten und Schubladen durchsuchten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu wenden.

