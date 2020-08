Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. TUT) Verkehrsunfall auf Parkplatz (25.08.2020)

Trossingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ernst-Haller-Straße ereignet hat. Ein 68-jähriger VW-Fahrer befuhr den Parkplatz und übersah einen Opel Corsa, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell