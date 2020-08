Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. TUT) Internetbetrug (13.08.2020)

Trossingen (ots)

Opfer eines Betruges ist am Donnerstag ein 24-jähriger Mann aus Trossingen geworden, der eine Wohnung in Konstanz über eine Internet-Plattform anmieten wollte. Unter dem Namen "Rita Hagen" versandte eine angeblich in Dänemark wohnende Frau Fotos einer Wohnung in Konstanz an den Mann. Um einen legalen Eindruck zu erwecken, schickte die Betrügerin dazu noch eine Kopie ihres angeblichen Ausweises, der sich im Nachhinein als Fälschung herausstellte. So getäuscht überwies der angehende Mieter eine vereinbarte Mietkaution über 1.800 Euro und eine erste Mietzahlung auf ein polnisches Bankkonto. Als er die Wohnung kurz darauf anschauen wollte, musste er feststellen, dass es diese an der beschriebenen Adresse gar nicht gab. "Frau Hagen" war ab dem Zeitpunkt der Geldüberweisung nicht mehr zu erreichen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, keine unbekannte Wohnung anzumieten und kein Geld an unbekannte Personen zu überweisen. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

