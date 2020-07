Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrerin übersehen - Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Birkenweg, Dienstag, 07.07.20, 14.20 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 07.07.20, 14.20 Uhr parkte eine 35-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Kalefeld ihren Pkw VW Touran am Fahrbahnrand der Birkenstraße in Kalefeld und wollte aus ihrem Fahrzeug aussteigen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah sie die von hinten herannahende 80-jährige Fahrradfahrerin, die ebenfalls aus Kalefeld stammt und touchierte diese mit der Tür. Durch die Berührung mit der Fahrertür kam die Fahrradfahrerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand Schaden in Höhe von ca. 2400,- EUR. Gegen die 35-jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

