Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Brand in Salzderhelden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 08.07.2020, ging gegen 02.30 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass es in der Ortschaft Salzderhelden erneut brennen soll. Es wurde dann festgestellt, dass in der Einbecker Straße zwei Altkleidercontainer, die auf einem Schotterparkplatz abgestellt waren, durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurden. Das Feuer, durch das die Conainer zerstört wurden, konnte durch die Feuerwehren aus Salzderhelden und Vogelbeck gelöscht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Tat mit den Bränden vom vergangenen Wochenende in Zusammenhang steht. Die Ermittlungen laufen.

