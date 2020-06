Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unbekannter gibt sich als angeblicher Kriminalbeamter aus - Festnahme nach Straßenraub - "Ente" gut, alles gut

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Gartenhüttenbrand - Offenbach

(mm) Eine Gartenhütte ist am Sonntagmorgen in der Merianstraße (400er-Hausnummern) abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Besitzer hatte das Feuer gegen 6.50 Uhr bemerkt und konnte noch rechtzeitig die Hütte verlassen. Ein Zaun zur Nachbarparzelle sowie zwei Wasserbehälter wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Brandursachenermittler des Kommissariats 11 schließen eine Brandstiftung nicht aus. Eine 50 bis 55 Jahre alte Person, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkelblonde Haare, die mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet war, wurde gesehen, wie sie in die Feldgemarkung flüchtete. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Mutmaßlicher Ladendieb kam in Untersuchungshaft - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am Samstagvormittag in der Jean-Weipert-Straße einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Der 50-Jährige soll gegen 11.20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt versucht haben, mittels einer "Klautasche" Kosmetika im Wert von über 1.300 Euro zu stehlen. Während ein Komplize flüchtete, hielten Angestellte den Verdächtigen im Geschäft fest. Der Beschuldigte, der in Deutschland keinen gemeldeten Wohnsitz hat, wurde sodann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - am Sonntag zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen den 50-Jährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls dauern an.

3. Unbekannter gibt sich als angeblicher Kriminalbeamter aus - Offenbach

(neu) Ein dicklicher Mann im Alter von 35 bis 40 Jahren soll am Freitagabend im Stadtteil Bieber eine 27 Jahre alte Frau unter dem Vorwand bedrängt haben, sie verstoße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen und müsse deshalb mitkommen. Als der Unbekannte die Frau gegen 22.45 Uhr im Bereich der Seligenstädter Straße / Heinrich-Krumm-Straße dann noch gar am Arm packte, riss sie sich los und rief laut um Hilfe. Darauf verschwand der Mann. Nach ihm fandet nun die Polizei und bittet um entsprechende Zeugenhinweise. Der Unbekannte ist 1,80 Meter groß und hat kurze Haare. Die Bedrängte gab in ihrer Beschreibung an, dass der Täter ein osteuropäisches Erscheinungsbild habe. Am Freitagabend trug er eine knielange schwarze Jogginghose mit weißer seitlicher Aufschrift, eine graue Jacke, ein weißes Shirt und auffallend rote Schuhe. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung. Hinweise werden unter 069 8098-5100 entgegengenommen.

4. Wer sah noch den verhinderten Räuber? - Offenbach

(aa) Ein etwa 50 Jahre alter und fast 2 Meter großer Mann versuchte am Sonntagnachmittag in der Herrnstraße einer Frau das Handy zu entreißen. Gegen 16.45 Uhr hielt sich die Mutter mit ihren Kindern auf dem dortigen Spielplatz auf. Der Täter, der mit einer dunklen Jacke, grauem Kapuzenpullover, Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet war, flüchtete schließlich ohne Beute. Der Unbekannte (sehr schlank, heller Teint und schulterlange graue Haare) war zuvor schon einige Zeit auf der Straße auf- und abgegangen. Offensichtlich hatte er abgewartet, bis die Frau mit ihren Kindern alleine war. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Reifen demontiert und entwendet - Offenbach

(ms) Den gesamten Reifensatz eines geparkten schwarzen BMW stahlen Unbekannte auf einem Parkplatz in der Mainstraße im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag. Der Besitzer hatte sein Auto auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und als er zurückkam, fand er es auf Backsteinen stehend wieder auf. Sogar die Muttern und die Bolzen der Radnabe nahmen die Diebe mit. Die Felgen hatten einen Wert von circa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte unter 069 8098-1234.

6. Festnahme nach Straßenraub - Heusenstamm

(aa) Polizeibeamte nahmen am Samstagmorgen einen mutmaßlichen Straßenräuber vorläufig fest. Der 35-Jährige soll gegen 8.30 Uhr in der Leibnizstraße eine Fußgängerin gegen eine Wand gedrückt und ihr die Geldbörse aus der Handtasche genommen haben. Die 80-Jährige wurde leicht an einem Finger verletzt. Dank der Beschreibung durch einen aufmerksamen Passanten nahmen Polizisten kurz danach den Beschuldigten fest. Die Kripo bittet weitere Zeugen des Tatgeschehens, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Sattelzug fuhr auf - Nissan-Fahrerin leicht verletzt - Obertshausen/Bundesstraße 45

(aa) Nach einem Auffahrunfall am Freitagvormittag am Tannenmühlkreisel wurde eine 55-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Kurz vor 12 Uhr wollte sie von der B 45 aus Richtung Rodgau kommend in den Kreisel einfahren und hielt zunächst verkehrsbedingt an. Von hinten kam eine Sattelzugmaschine, dessen 65-jähriger Lenker dies offenbar zu spät erkannte und auf den Nissan der Rodgauerin auffuhr. Die Frau klagte anschließend über Schulter- und Nackenschmerzen. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Brummi-Fahrer aus der Slowakischen Republik bezahlte eine Sicherheitsleistung von 100 Euro.

8. "Ente" gut, alles gut - Autobahn 3 / Obertshausen

(ms) Auf der Autobahn A3 bei Obertshausen konnten am Samstagmittag Beamte der Autobahnpolizei Langenselbold eine hilflose Entenfamilie vor dem Tode bewahren. Autofahrer informierten über Notruf die Polizei, dass sich die gefiederten Freunde an die Betonleitwand verirrt hätten. Zum Glück für die Enten befand sich Polizeioberkommissar Bernd Christ im Dienst, der auch Mitglied des Naturschutzbundes ist und genau wusste, was in einem solchen Fall zu tun ist. Er und sein Streifenpartner Polizeikommissar Sebastian Wagner eilten an Ort und Stelle, um die Entenfamilie aus der Gefahrensituation zu retten. Vor Ort angekommen stoppten sie den Verkehr, dann näherte sich Christ von hinten an die Enten heran und führte sie über alle drei Spuren in ein anliegendes Waldstück. "Die Entenmutter war sehr clever und wartete schützend mit ihren Küken an der Betonleitwand", so Christ. Die wenige Tage alten Küken sind sehr leicht und hätten vom Fahrtwind der vorbeifahrenden Autos stark umhergeschleudert werden können, was sie oftmals nicht überleben. "Wir hatten auch schon Fälle, die nicht positiv für die Küken ausgegangen sind, was einen dann sehr traurig stimmt, aber in diesem Falle ist es gerade noch einmal gut gegangen", zieht Christ erleichtert sein Resümee. "Ente" gut, alles gut!

Main-Kinzig-Kreis

1. Reifendiebe auf Firmengelände - Hanau

(ms) Reifendiebe schraubten auf einem Firmengelände einen Satz Kompletträder von einem Mercedes AMG ab und stahlen diesen. Das Firmengelände in der Breslauer Straße ist umzäunt. Die Unbekannten gelangten zwischen Samstag, 14.50 Uhr und Sonntag, 12.45 Uhr, auf unbekannte Weise auf das Gelände, bockten das Auto mit Hilfe eines Wagenhebers hoch, demontierten die Reifen und nahmen sie mit. Bei einem zweiten Fahrzeug wollten sie dasselbe tun, lösten aber nur die Muttern und ließen dann von einem weiteren Diebstahl ab. Ihr Tatwerkzeug - zwei Wagenheber und ein Hammer - ließen die Täter am Tatort liegen. In dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen melden sich bitte unter 06181 100-123.

2. Einbruch in Trauerhalle - Bad Orb

(mm) Einbrecher sind zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 8.15 Uhr, in die Trauerhalle am Friedhof in der Molkenbergstraße eingedrungen. Sie haben eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und anschließend Gegenstände in der Halle herumgeworfen. Als Beute nahmen die Unbekannten einen Lautsprecher mit Ladekabel sowie fünf schwarze Regenjacken und eine Kaffeemaschine mit. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

3. Hochwertiges eBike geklaut - Langenselbold

(neu) Ein dreister Dieb hat am Sonntagnachmittag in der Spessartstraße innerhalb von ganzen drei Minuten ein hochwertiges Mountain-eBike geklaut und ist damit verschwunden. Der Besitzer wollte gegen 14.15 Uhr im Bereich der 40er-Hausnummern jemanden besuchen und schloss das erbsengrüne, rund 3.000 Euro teure Fahrrad der Marke Cube ab. Nur Minuten später stellte er zu seinem Entsetzen den Diebstahl fest. Zwei Polizeistreifen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Gründaustadt befanden und sofort nach dem Rad fahndeten, konnten es allerdings nicht auffinden. Daher werden nun Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl oder dem aktuellen Standort des Rades sagen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 90100 zu melden.

Hinweis: Ein Bild (Quelle: privat) des Rades ist der Meldung beigefügt.

4. Radmuttern wurden vermutlich absichtlich gelöst - Bad Soden-Salmünster

(neu) Noch einmal glimpflich ist am Samstagnachmittag ein Vorfall ausgegangen, bei dem ein 26 Jahre alter Mann an seinem Wagen während der Fahrt ein Rad verloren hat und leicht verunglückte. Nach derzeitiger Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Muttern in der davorliegenden Nacht möglicherweise absichtlich gelockert wurden und es deshalb zum Unfall kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, es blieb bei Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der schwarze VW EOS mit VS-Kennzeichen (für Villingen-Schwenningen) war zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr, im Stadtteil Romsthal in der Huttentalstraße im Bereich der 40er-Hausnummern abgestellt. Zeugen, die an dieser Örtlichkeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonst etwas zu den Hintergründen sagen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052 91480 zu wenden.

Offenbach, 08.06.2020

