POL-KN: (Lauterbach / Landkreis Rottweil) Ergänzung zur Vermisstensuche in Lauterbach (26.08.2020)

Landkreis Rottweil) Ergänzung zur Vermisstensuche in Lauterbach (26.08.2020)

Lauterbach (ots)

Wie bereits am heutigen Mittwochmorgen berichtet laufen momentan in und um Lauterbach Suchmaßnahmen nach einer 85-jährigen dementen Frau. Beschrieben wird die Frau wie folgt: 1,55 - 1,60 m groß, kurze, graue Haare, bekleidet mit einem grünen Rock und einer grünen Strickjacke. Die Seniorin trägt schwarze Schuhe und hat eine schwarze Handtasche bei sich. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/27010, oder jeder anderen Polizeidienststelle erbeten.

Bereits veröffentlichte Meldung:

Lauterbach

(Lauterbach / Landkreis Rottweil) Polizei sucht nach 85-jähriger Frau (25.06.2020)

Seit dem gestrigen Dienstagabend suchen Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes nach einer 85-jährigen Frau aus Lauterbach. Die demente Seniorin wurde zuletzt am Dienstag gegen 5 Uhr morgens in der Straße "Hölzle" gesehen. Sie ist 1,55 - 1,60 m groß, hat kurze, graue Haare und ist vermutlich mit einem grünen Rock und einem schwarz-weißen Oberteil bekleidet. Laut ihrer Angehörigen soll die 85-Jährige noch gut zu Fuß sein. Personen, die Hinweise zu der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/27010, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

