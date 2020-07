Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zwei tote Igel in Teich gefunden- Kripo bittet um Hinweise

Willich: (ots)

Erneut muss sich die Polizei mit einem Fall toter Igel in Willich beschäftigen: Am Dienstagabend gegen 18:50 Uhr verständigten Spaziergänger das Ordnungsamt der Stadt Willich über den Fund einer Plastiktüte mit zwei verendeten Igeln. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Kadaver in einer blau-weißen Plastiktüte am Rand eines Teichs in einer Grünanlage auf der Schiefbahner Straße geborgen worden. Die beiden Kadaver wiesen keine augenfälligen Verletzungen auf. Die Kripo bittet daher um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (629)

