Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fiat-500-Sport-Cabrio gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 09.00 und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte von einem Firmengelände auf der Straße 'An der Landwehr' in Kaldenkirchen ein rotes Fiat-500 Cabriolet. Das Fahrzeug hat schwarze Felgen, ein schwarzes Verdeck und hat rote Zierleisten. Das Sportmodell hat Sitze aus schwarz-weißem Kunstleder und hat das Kennzeichen KR-SP 229. Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kriminalpolizei in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (627)

