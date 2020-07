Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall, vom 01.07.20, 17:20 h.

Bell, L 82 (ots)

Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 60-jährige Frau aus der VG Vordereifel. Diese verlor in einer Rechtskurve aufgrund regennasser Straße, die Kontrolle über ihren Pkw, Suzuki und schleuderte nach links von der Fahrbahn in einen angrenzenden Abhang. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin bleib augenscheinlich leicht verletzt, sie wurde durch das DRK vorsorglich zu einer Untersuchung ins Krankenhaus Mayen gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, musste geborgen werden. An dem Kfz entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 10 000.- EUR.

