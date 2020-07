Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mit Krad gegen Reh, Fahrerin schwer verletzt

Valwig (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2020, gegen 02:00 Uhr, befährt eine 17 Jahre alte Bikerin die K 59 aus Richtung Valwig in Richtung Cochem, als ein Reh querte. Es kam zur Kollision, wobei sich die Fahrerin erheblich verletzte (Prellungen/Verdacht auf Beinfraktur). Das Reh verendete vor Ort, am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Jugendliche wurde durch das DRK in ein KH verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671 9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell