Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kollig - Einbruch in Garage - Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Kollig (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.06.2020, in der Zeit von 01:00 bis 02:00 Uhr, wurde brachen unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses im Pilliger Weg in Kollig ein. Hierbei wurden drei hochwertige Fahrräder im Wert von über 9.000 Euro entwendet. Bei zwei der entwendeten Fahrrädern handelte es sich sog. E-Mountain-Bikes (Pedelec), bei einem Fahrrad um ein Rennrad. Ein weiteres Anwesen im Pilliger Weg wurde durch zwei Täter verbotener Weise betreten. Allerdings wurde dort nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Aufgrund der Ermittlungen muss von min. zwei Tätern ausgegangen werden, welche die Anwesen rückwärtig vom Feldweg (Nähe Friedhof) betreten haben. Ein Täter trug eine Daunenjacke, eine Jogginghose, eine Basecap und Turnschuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

