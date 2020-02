Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schlägerei vor den Augen der Polizei

Recklinghausen (ots)

Vor den Augen von Polizeibeamten hat am Dienstag um 16.00 h ein 50-Jähriger aus Bottrop auf dem Berliner Platz einem 54-jährigen Essener eine Flasche gegen den Kopf geschlagen. Die beiden sollten kontrolliert werden, weil sie sich lauthals stritten. Der Tatverdächtige warf dann die Flasche in einen Mülleimer und gab an, nichts gemacht zu haben. Beide Beteiligten waren betrunken. Der 50-Jährige sollte ins Gewahrsam gebracht werden. Er versuchte sich der Maßnahme zu entziehen und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Er musste mit zur Wache und verbrachte die nächsten Stunden im Gewahrsam. Der 54-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

