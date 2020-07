Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizeiinspektion Remagen - Bezirksdienst bekommt neue(s) Gesicht(er)

Remagen (ots)

Gleich drei Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Remagen sind in diesen Tagen in den Ruhestand getreten bzw. der Wechsel in den Ruhestand steht zeitnah bevor. Zum Ablauf des Monats Juni ausgeschieden sind die Polizeihauptkommissare Klaus Steffgen und Gerald Lazarowitz. Wolfgang Reuß folgt ihnen formal zwar erst Ende September, ist aber aufgrund von Resturlaub und Überstundenabbau faktisch ebenfalls schon nicht mehr im Dienst.

Ralf Schomisch, Leiter der PI Remagen: "Das ist gemessen an der Gesamtzahl von sechs Bezirksbeamten schon ein Generationswechsel, wie er bei einer Polizeiinspektion nicht alle Tage vorkommt. Besonders freue ich mich, dass die Nachbesetzungen zeitgerecht entschieden werden konnten. Ein längeres Vakuum wäre nicht nur polizeiintern kaum zu kompensieren gewesen bzw. hätte einen organisatorischen Kraftakt erfordert, es wäre auch gegenüber Bevölkerung, den Kommunen, öffentlichen Stellen und den lokalen Ansprechpartnern kaum zu vermitteln gewesen. Neben dem Wechselschichtdienst, der die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung und Präsenz rund um die Uhr gewährleistet, gibt gerade der Bezirksdienst der Polizei ein Gesicht - im wahrsten Sinne des Wortes." Neu hinzu kommen und die Pensionäre ersetzten werden bzw. schon in der Funktion tätig sind die Polizeihauptkommissare Wolfgang Wind, Kay Massion und Oliver Maas.

Damit sind die Bezirke im Bereich der PI Remagen künftig wie folgt besetzt:

- Stadt Remagen: PHK Kay Massion und PHK Oliver Maas

- Stadt Sinzig: PHK Wolfgang Wind und POK Andreas Theisen

- VG Bad Breisig: PHK Horst Stolz

- VG Brohltal: PHK Klaus Krämer

"Mit den ausscheidenden Kollegen geht natürlich viel lokales Personen- und Sachwissen in Ruhestand, aber ich bin sicher, dass die "Nachrücker" das sehr schnell aufholen können, da sie schon zuvor ihren Dienst bei der PI Remagen verrichtet haben und/oder auch privat in der Region verwurzelt sind," blickt Schomisch optimistisch in die Zukunft. "Ich wünsche den Kollegen alles Gute, viel Glück sowie Erfüllung und Zufriedenheit auf ihren jeweiligen, sehr unterschiedlichen dienstlichen wie privaten Lebenswegen."

