POL-RT: Senior von Telefonbetrügern geprellt; Verkehrsunfall, Einbruch in Gaststätte, Pkw-Aufbrüche

Filderstadt (ES): Senior von Telefonbetrügern um Erspartes gebracht (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Mittwochs haben dreiste Telefonbetrüger einen 75-Jährigen aus Filderstadt um einen großen Teil seines Ersparten gebracht. Der Senior erhielt am Vormittag einen ersten Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der einen vorausgegangenen Einbruch in der Nachbarschaft vorgaukelte. Zusätzlich verunsicherte der Anrufer den Mann mit der Behauptung, dass auch sein Hab und Gut bedroht sei und forderte ihn zur Mithilfe bei der Überführung der Einbrecher auf. Der Filderstädter schenkte den Aussagen, die darauf ausgerichtet sind, die Opfer mit der Angst um ihre Wertgegenstände massiv unter Druck zu setzen, daraufhin Vertrauen. Er hob in der Folge bei einer Bankfiliale in Filderstadt mehrere tausend Euro Bargeld ab und deponierte die Scheine, bei denen es sich nach Aussage des Betrügers um Fälschungen handeln sollte, wie gefordert gegen zwölf Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nürtinger Straße in Bernhausen. Dort wurde das Geld wenig später von zwei Frauen abgeholt. Kurz darauf erhielt der 75-Jährige einen weiteren, betrügerischen Anruf. In dem Gespräch wurde dem Senior dann die frei erfundene Geschichte aufgetischt, dass ein Mitarbeiter einer Bankfiliale in Stuttgart mit den Einbrechern unter einer Decke stecken würde und erneut seine Mithilfe bei der Tataufklärung benötigt werde. Das Opfer hob daraufhin in Stuttgart abermals einen hohen Geldbetrag ab, den er wiederrum weisungsgemäß gegen 17 Uhr in der Nähe eines Discounters in der Würzburger Straße in Heilbronn-Frankenbach an zwei vermeintliche verdeckte Ermittlerinnen übergab. Dabei handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um dieselben Frauen, die auch in Bernhausen das Geld an sich nahmen. Als der Senior das "echte" Geld nicht wie versprochen am Abend zurückerhielt, verständigte er die Polizei.

Die beiden gesuchten Komplizinnen sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank. Sie trugen zur Tatzeit längere, dunkle Haare und waren mit Jeanshosen und eventuell Jeansjacken bekleidet. Zeugen, die an den besagten Örtlichkeiten in Filderstadt-Bernhausen oder Heilbronn-Frankenbach gegen zwölf bzw. 17 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Die Polizei rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort vollständig auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei www.twitter.com/PolizeiRT zu finden.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde eine 48-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung K 1250 / Untere Straße ereignet hat. Die Frau war gegen 12.15 Uhr mit ihrem VW Caravelle auf der Kreisstraße von Ochsenwang in Richtung Nabern unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links in die Untere Straße in Richtung Bissingen einbiegen. Ein hinter ihr fahrender 56-Jähriger reagierte zu spät und krachte mit seinem Renault Twingo in die linke Fahrzeugseite des sich bereits im Abbiegen befindenden VW. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste die VW-Fahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Spielautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in der Schulstraße eingebrochen ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich der Einbrecher zwischen 2.50 Uhr und 3.30 Uhr durch das Aufhebeln einer Türe am Hintereingang Zutritt zu der Gaststätte verschafft. In den Gasträumen wuchtete er einen Geldspielautomaten auf, plünderte ihn aus und flüchtete mit seiner Beute. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Zwei Pkw aufgebrochen

Zwei Pkw sind am Mittwochabend im Schleifmühleweg in der Tübinger Weststadt aufgebrochen worden. Gegen 18.45 Uhr meldete eine Frau, dass an ihrem vor einer halben Stunde vor dem Haus geparkten Audi die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Anschließend entwendete ein bislang unbekannter Täter ihre auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Während die Beamten die Tat aufnahmen, wurde ein zweiter Pkw-Aufbruch in der Nachbarschaft gemeldet. In einem Hinterhof schlug vermutlich derselbe Täter an einem VW up! eines Pflegedienstes ebenfalls eine Scheibe ein und schnappte sich eine auf dem Beifahrersitz liegende braune Ledertasche. Damit summiert sich die Zahl der Pkw-Aufbrüche seit Jahresbeginn auf mittlerweile 26. (ms)

