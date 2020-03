Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgängerin von PKW erfasst

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Eine Fußgängerin ist am Mittwochvormittag in Echterdingen angefahren und leicht verletzt worden. Da die Unfallverursacherin ohne sich um die Verletzte zu kümmern davongefahren ist, sucht das Polizeirevier Filderstadt dringend nach Zeugen. Die Unbekannte wollte um 11.15 Uhr mit einem schwarzen Pkw aus der Tiefgarage Zehntscheuer in die Bernhäuser Straße herausfahren. Hierbei übersah sie die 69 Jahre alte Fußgängerin, die sich auf dem Gehweg vor der Ausfahrt befand. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Die Autofahrerin hielt noch kurz bei der Gestürzten und sprach sie an. Im Anschluss fuhr die Frau in unbekannte Richtung davon. Passanten, die sich sofort um die Verletzte kümmerten, dürften den Unfall eventuell mitbekommen haben. Die 69-Jährige kam im Anschluss zum Polizeirevier nach Bernhausen, um Anzeige zu erstatten. Sie wollte anschließend selbstständig einen Arzt aufsuchen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell