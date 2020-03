POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Schrottreifes Fahrzeug; Pkw-Aufbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Römerstein (RT): Totalschaden an BMW

Nur noch Schrottwert dürfte ein BMW X2 nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der K 6704 haben. Ein 22-Jähriger lenkte den Wagen kurz nach 8.30 Uhr in Richtung B 465 und kam zu Beginn einer Linkskurve auf schneebedeckter Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen ab. Dort beschädigte der Pkw einen Leitpfosten und fuhr mehrere Meter neben dem Asphalt entlang. In der Folge geriet er zurück auf die Straße, querte diese und krachte schlussendlich auf der gegenüberliegenden Seite in den Straßengraben. Der wirtschaftliche Totalschaden am BMW dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf 40.000 Euro belaufen. (mr)

Metzingen-Neuhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Drei Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Insel / Uracher Straße ereignet hat. Ein 74-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Uracher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung Insel nach links in Richtung Metzingen einbiegen. An der dortigen Stopp-Stelle hielt er zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er jedoch einen aus Richtung Metzingen heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Dessen 30-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurden die beiden Fahrer und eine im Corsa mitfahrende 64-Jährige leicht verletzt. Alle drei wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel Corsa musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf jeweils etwa 1.500 Euro geschätzt wird. (cw)

Aichtal-Aich (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Transporter oder Lkw, fahndet das Polizeirevier Nürtingen, nachdem dessen Fahrer am Dienstagmorgen in der Waldenbucher Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Unbekannte gegen 8.35 Uhr auf der Waldenbucher Straße in Richtung Neuenhaus/Waldenbuch unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug zunächst einen auf Höhe der Hausnummer 21 am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf streifte und dessen linken Außenspiegel zerstörte. Etwa 30 Meter weiter schrammte er dann an einem ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Insignia entlang, wobei dieser an der gesamten Fahrerseite erheblich beschädigt wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt und sucht nach Zeugen und nach Hinweisen zu einem Lkw oder Transporter, der an der Beifahrerseite ebenfalls erhebliche Unfallschäden aufweisen müsste. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Rechts vor Links

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Maria-Merian-Straße / Lise-Meitner-Straße ereignet hat. Eine 35-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Mercedes Vito auf der Maria-Merian-Straße in Richtung Kruichling unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Lise-Meitner-Straße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Straße Kruichling von rechts heranfahrenden VW Golf eines 41-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der beide Fahrer leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Während der Golf fahrbereit blieb, wurde der Vito so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kellerabteile aufgehebelt

Ein Unbefugter hat sich zwischen Montag, 21.15 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Echterdingen verschafft. Er hebelte wohl zunächst die Eingangstür des Gebäudes auf und brach anschließend auf dieselbe Art und Weise in drei Kellerabteile ein. Diese durchsuchte er vollständig, wobei ihm nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere leere Verpackungen diverser Elektronikgeräte und eine Speicherplatte in die Hände fielen. Sowohl der Wert des Diebesguts als auch die Höhe des Sachschadens können noch nicht abschließend beziffert werden. (mr)

Esslingen (ES): Schrottreifes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Ein Opel ist am späten Dienstagabend aufgrund seines desolaten Zustandes aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 22.30 Uhr hielten Beamte der Verkehrspolizei einen über 20 Jahre alten Opel Corsa zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bereits bei der ersten Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges sprangen den Beamten gravierende Mängel ins Auge. Die Reifen waren bis auf das Stahlgewebe abgefahren und die Bremsanlage war teilweise ohne Funktion. Zudem war im Motorraum Ölverlust ersichtlich. Aufgrund dieser Feststellungen wurde der Kleinwagen einem Sachverständigen zugeführt. Der Gutachter stellte über ein dutzend weitere, teils erhebliche Mängel, insbesondere an Karosserie, Lenkung, Beleuchtung und Bremsanlage fest. Das Fahrzeug wurde folglich als verkehrsunsicher eingestuft und von den Spezialisten der Verkehrspolizei außer Betrieb gesetzt. (ow)

Nürtingen (ES): Kind gegen Auto gelaufen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten, als es gegen ein vorbeifahrendes Auto gelaufen ist. Der zehnjährige Schüler kam um 15.45 Uhr vom Schulhof der Mörike Schule und wollte anschließend die Straße Am Kührain überqueren. Der Junge schaute nach rechts, betrat fatalerweise aber die Fahrbahn ohne vorher noch nach links zu schauen. Hierbei stieß er gegen den Außenspiegel eines in Richtung Stadthalle fahrenden Mercedes eines 33 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall stürzte der Zehnjährige zu Boden und verletzte sich. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Pkw war ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (ms)

Filderstadt (ES): Zwei Beteiligte eines Unfalls nicht fahrtauglich

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Plattenhardt ereignet, da beide Beteiligten fahruntauglich waren. Eine 53-Jährige fuhr um 15 Uhr vom Parkplatz eines Discounters auf die Hofwiesenstraße ein. Beim Abbiegen übersah sie den vorfahrtsberechtigten Renault Twingo eines 22 Jahre alten Mannes. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich betrunken war und der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test ergab bei ihr einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Ein Vortest bei dem Renault-Lenker verlief auf gleich mehrere Betäubungsmittel positiv. Deswegen mussten sich beide Beteiligten einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein der Frau wurde sofort eingezogen. Der 22-Jährige konnte bislang keinen vorweisen, da er angab, ihn verloren zu haben. (ms)

Tübingen (TÜ): Riskant überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Ein äußerst riskantes Überholmanöver eines 65-jährigen Autofahrers hat am späten Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der L 371 zwischen Hirschau und Tübingen geführt. Der Mann, der gegen 22.10 Uhr mit seinem Nissan X-Trail in Richtung Tübingen unterwegs war, scherte kurz nach dem Ortsende von Hirschau trotz durchgezogener Mittellinie zum Überholen eines Linienbusses aus. Aufgrund Gegenverkehrs musste er den Überholvorgang vorzeitig abbrechen und scherte unmittelbar vor dem Bus ein. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die der Pkw in eine Querbewegung versetzt und nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde. Der Wagen kam erst nach rund 100 Metern im Grünstreifen zum Stehen. Der Gesamtschaden an den noch fahrtauglichen Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet dabei insbesondere Verkehrsteilnehmer des Gegenverkehrs, die möglicherweise durch das Überholmanöver gefährdet worden sind, sich zu melden. Telefon 07071/972-8660. (mr)

Tübingen (TÜ): Drei Pkw-Aufbrüche

Die Serie an Pkw-Aufbrüchen in Tübingen geht weiter. Im Laufe des Dienstags wurden drei weitere Fahrzeuge aufgebrochen. Seit dem 10. Januar musste die Polizei mittlerweile 24 Fälle verzeichnen.

Um die Mittagszeit schlug ein bislang unbekannter Täter an einem Fiat in der Bismarckstraße die Scheibe der Beifahrertür ein und öffnete diese. Im Anschluss durchsuchte er den Innenraum nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwischen 12.45 Uhr und 13.25 Uhr wurde auf dieselbe Art ein Renault Traffic in der Marienburger Straße aufgebrochen. In dem Wagen war ein von außen sichtbar abgelegter Rucksack, der von dem Unbekannten durchwühlt wurde. Aus diesem nahm er eine Geldbörse mit. Der dritte Pkw-Aufbruch ereignete sich in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.40 Uhr in der Friedrich-Dannenmann-Straße. Hier hatte es der Dieb auf eine Handtasche abgesehen, die auf der Rückbank eines BMW lag. Nachdem er ebenfalls die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen hatte, nahm er die Tasche an sich. Aus dieser entnahm er den Geldbeutel und warf die Tasche in der Nähe weg.

Die Polizei warnt erneut keine Wertgegenstände oder Taschen in einem Fahrzeug zurückzulassen. Innerhalb kürzester Zeit gelingt es dem Täter die Scheibe einzuschlagen, hineinzugreifen und mit der Beute abzuhauen. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt

In der Schnarrenbergstraße ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt beteiligt war. Der 21-jährige Lenker des Rettungswagens befuhr um 13.15 Uhr die Schnarrenbergstraße mit Sondersignalen bergauf in Richtung Kliniken. Ein vorausfahrender, 24 Jahre alter Fahrer eines Mercedes wollte freie Bahn schaffen und fuhr nach rechts in einen dortigen Parkstreifen. Da er zu früh eingelenkt hatte, kollidierte er mit einem geparkten VW Polo und es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Der Lenker des Rettungswagens musste um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern eine Vollbremsung einlegen. Hierbei wurde eine sich im Fond um einen transportierten Patienten kümmernde, 24-jährige Notfallsanitäterin nach vorne geschleudert. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. (ms)

Gomaringen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf einer Wiese ist am späten Dienstagnachmittag ein erheblich beschädigtes Fahrzeug nach einem Verkehrsunfall zum Stehen gekommen. Eine 36-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der K 6903 von Immenhausen in Richtung Hinterweiler unterwegs. Aufgrund einer medizinischen Ursache kam die Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen stürzte daraufhin etwa zehn Meter tief einen Abhang auf die Betonabdeckung eines Entwässerungsbeckens hinunter. Im Anschluss kam er zirka 100 Meter weiter auf einer Wiese zum Endstand. Die Fahrerin zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um die Verunglückte. Nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Pkw war ein Schaden in Höhe von zirka 4.500 Euro entstanden. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftig ins Heck gekracht

Am Dienstagabend ist es im Baustellenbereich auf der B28a bei Tübingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 21.40 Uhr war eine 23-jähriger Frau mit ihrem VW Golf von Tübingen in Richtung Rottenburg unterwegs. Im Baustellenbereich vor der Abzweigung Hirschau bremste ein vor ihr fahrender Toyotalenker ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand ab. Dies erkannte die Golffahrerin zu spät, weshalb sie trotz eingeleiteter Vollbremsung und eines Ausweichversuchs in das Heck des Versos krachte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts in die Leitplanke geschoben. Glücklicherweise blieb sowohl der 73-jährige Toyotalenker, als auch die Golffahrerin unverletzt. Jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (ow)

