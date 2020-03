POL-RT: Brand; Versuchter Raub; Vermissten gefunden; Pkw beschädigt; Verkehrsunfall ohne Führerschein

Polizeipräsidium Reutlingen

Nürtingen (ES): Gartenhaus niedergebrannt

Ein Gartenhaus auf einem Wiesengrundstück in der Nähe der Grötzinger Straße in Oberensingen ist am Montagabend vollständig niedergebrannt. Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 20.20 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gartenhaus bereits lichterloh in Flammen. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ausgerückt war, musste zunächst ein Metalltor aufgehebelt werden, um an den Brandort zu gelangen. In der Folge konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der Schaden dürfte sich auf schätzungsweise 12.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen ging noch am späten Abend ersten Hinweisen nach, denen zufolge ein neunjähriger Junge für den Brand verantwortlich sein könnte. (mr)

Ostfildern-Ruit (ES): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Hedelfinger Straße ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Gegen 22.45 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei verständigt worden, nachdem auf der Hedelfinger Straße ein Mann versucht hatte, Fahrzeuge anzuhalten. Wenig später konnte der 30-jährige, erheblich alkoholisierte Mann an einer nahegelegenen Tankstelle angetroffen werden. Wie er angab, hatte er sich zuvor in einer Gaststätte in der Nähe aufgehalten. Auf dem Heimweg habe ihm dann ein Unbekannter in der Hedelfinger Straße aufgelauert, ihn mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Danach soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Danach soll der Täter geflüchtet sein. Der Leichtverletzte wurde nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er aber eine Untersuchung verweigerte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem möglichen Verdächtigen verlief bislang ergebnislos. Ein Messer wurde wenig später von einem Zeugen aufgefunden und der Polizei übergeben. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere auch zu dem angeblichen Angreifer, der als etwa 170 Zentimeter groß, mit schwarzen, kurzen Haaren und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet beschrieben wird und möglicherweise in Begleitung eines weiteren Unbekannten gewesen sein soll. Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und mit Unterstützung der Feuerwehr hat das Polizeirevier Kirchheim am frühen Dienstagmorgen nach einem 25-jährigen Patienten gesucht, der die Klinik in der Eugenstraße unbemerkt verlassen hat. Gegen 2.10 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei von der Klinik alarmiert worden, als das Fehlen des Patienten entdeckt worden war. Nachdem bei dem jungen Mann aufgrund seiner medizinischen Indikation eine akute Gesundheitsgefahr und eine mögliche hilflose Lage angenommen werden musste, wurden sofort umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in deren Verlauf der Vermisste gegen 6.20 Uhr im Stadtteil Ötlingen von einer Streifenwagenbesatzung wohlbehalten angetroffen und anschließend wieder in die Klinik zurückgebracht werden konnte. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Autos zerkratzt (Zeugenaufruf)

In der Friedrich-Ebert-Straße sind am Montagmittag gleich vier geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Lack an zwei VW, einem Mercedes sowie an einem Toyota. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07472 9801-0 entgegen. (sk)

Rosenfeld (ZAK): Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Leicht verletzt wurde ein 35-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend im Kreuzungsbereich Balinger Straße/ Schloßstraße ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr war der Audi-Lenker in der Schloßstraße, entgegen der Einbahnstraße unterwegs. Im Anschluss wollte er in die Balinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Opel eines 49-Jährigen, der die Balinger Straße in Richtung Balingen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Audi des 35-Jährigen nochmals rückwärts in die Schloßstraße rollte, gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Fiat prallte und schließlich dort zum Stillstand kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein besaß und zudem offenbar unter Drogeneinwirkung stand, weshalb bei dem 35-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Er muss jetzt mit einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Der Audi und der Opel wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. (sk)

