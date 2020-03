Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 09.03.2020/16.35 Uhr

Reutlingen (ots)

In der heutigen Pressemitteilung hatte sich in dem Artikel mit der Überschrift "Brand in Tiefgarage gelegt" ein Fehler eingeschlichen. Es waren acht Fahrzeuge und 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, korrigierte Version:

Esslingen (ES): Brand in Tiefgarage gelegt

Zu einem nicht alltäglichen Brand sind am Montagmorgen die Rettungskräfte in die Plochinger Straße in Oberesslingen ausgerückt. Kurz nach 7.30 Uhr wurde in einer Arztpraxis Rauchgeruch wahrgenommen und von dort aus die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten eine Wand in der Praxis aufbrechen, um den dahinterliegenden Brand zu löschen. Durch das abfließende Löschwasser, das in der Tiefgarage herauskam, konnte der Brandherd lokalisiert werden. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Tiefgarage Lammgarten eine Dehnungsfuge aus Silikon entfernt und das dahinterliegende Füllmaterial entzündet. Dieses glühte im Anschluss vor sich hin und breitete sich nach oben zu den Arztpraxen aus. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen ausgerückt. (ms/rsh)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Tel. 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell