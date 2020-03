POL-RT: Lagercontainer aufgebrochen; Jugendlicher Radler von Pkw erfasst; Kompletträder gestohlen; Geräteschuppen aufgebrochen

Polizeipräsidium Reutlingen

Dettingen (ES): Container aufgebrochen

Geräte im Wert von mehreren tausend Euro sind von einem Lagerplatz in der Straße Lindengarten gestohlen worden. In der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, acht Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter auf den Lagerplatz einer Baufirma ein und hebelte dort mehrere Container auf. Aus diesen ließ er eine bislang unbekannte Anzahl an Pumpen, Kleingeräten und Elektrohandmaschinen sowie das dazugehörige Zubehör mitgehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Jugendlicher Radfahrer von Pkw erfasst

Glücklicherweise ohne größere Blessuren ist ein jugendlicher Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw am Dienstagmorgen geblieben. Der 14-Jährige war um 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Straße Am Lerchenberg unterwegs. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und ohne Ankündigung bog der Schüler nach links in den Erlenweg ab. Ein hinterherfahrender, 46 Jahre alter Lenker eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Radler. Der 14-Jährige stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Zur Untersuchung des Gestürzten war der Rettungsdienst an die Unfallstelle ausgerückt, er musste jedoch nicht tätig werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Kompletträder entwendet

Kompletträder im Wert von rund 10.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in einem Industriegebiet in Bernhausen erbeutet. Die Unbekannten entwendeten in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, neun Uhr, an vier Neufahrzeugen der Marke Skoda die Kompletträder mit Alufelgen. Die Fahrzeuge standen auf einer Wiese in der Felix-Wankel-Straße. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Owen (ES): Geräteschuppen aufgebrochen

Einen Geräteschuppen in der Straße Im Säubad hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr und neun Uhr machte sich der Einbrecher gewaltsam an dem Schuppen zu schaffen und ließ daraus ein Notstromaggregat und eine benzinbetriebene Wasserpumpe mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

