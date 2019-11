Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Anklam (ots)

Am 07.11.2019 gegen 10.30 Uhr ereignete sich an der Zufahrt zum Flugplatz Anklam ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 55-jährige Fußgänger die Fahrbahn "Am Flugplatz" überqueren und beachtete dabei den Straßenverkehr nicht. Hierbei wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er musste aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Greifswalder Klinikum gebracht werden. Die 68-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf etwa 6.000,- Euro. Ein Sachverständiger der DEKRA ist gegenwärtig im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell