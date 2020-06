POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Diebstahl eines Kennzeichens

Von Sonntag, 21. Juni 2020, 00.00 Uhr bis Montag, 22.06.2020, 18:00 Uhr, wurde das vordere Kennzeichen eines Pkw in Lohne, Wangerooger Straße, entwendet. Bislang unbekannte Täter entwendeten das vorne angebrachte Kennzeichen VEC-MT 261 von einem braunen Nissan Qashqai Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstag, 23. Juni 2020, gegen 06:18 Uhr befuhr die 57-jährige Dammerin VW mit ihrem Pkw den Südring in Damme Richtung Hunteburger Straße. Als diese auf Höhe der Reselager Straße nach links abbiegen wollte, stieß der Pkw Fiat eines 22-jährigen aus Wetter (Ruhr) in die Fahrerseite des Pkw. Der 22-Jährige hatte dabei den Abbiegevorgang übersehen und war im Begriff die 57-Jährige zu überholen. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Es wurde niemand verletzt.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 23. Juni 2020, 7.31 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Dinklager mit seinem Mercedes die Friedenstraße in Richtung Moorweg. Auf Höhe der Kreuzung übersah der Dinklager die Vorfahrt einer 30-jährigen Goldenstedterin, die mit ihrem Audi unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der Mercedes gegen eine dortige Hauswand geschleudert. Die Goldenstedterin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von 15.000,- Euro.

