Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Trickdiebin bestiehlt Seniorin

Kempen (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Montag auf der Moosgasse in der Kempener Innenstadt. Eine 82-jährige Kempenerin war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Elektromobil unterwegs in Richtung Kempener Innenstadt und wurde in einer Gasse in der Nähe der Moosgasse von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese hatte eine Liste, vermutlich auf einem Klemmbrett, dabei und bat die Seniorin um eine Spende. Als die Kempenerin sagte, dass sie kein Geld dabei habe, umarmte die Unbekannte die Seniorin mehrfach. Als die Frau wegging, bemerke die 82-Jährige, dass ihre Halskette fehlte. Sie fuhr hinter der Frau her, konnte diese jedoch nicht mehr einholen. Die unbekannte Diebin ist ca. 20 - 30 Jahre alt und hat schwarze Haare. Sie sprach Deutsch mit Akzent und war unauffällig gekleidet. Die Spendenliste trug sie offen bei sich. Eine Fahndung nach der Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (625)

