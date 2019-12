Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet einen mit Auslieferungshaftbefehl gesuchten 38-Jährigen Polen am ehemaligen Grenzübergang Alt Schwanenhaus in Nettetal

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Mittwochvormittag, 18. Dezember 2019 um 10:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am ehemaligen Grenzübergang Alt Schwanenhaus in Nettetal einen 38-Jährigen Mann aus Polen nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass gegen den Reisenden ein europäischer Auslieferungshaftbefehl der polnischen Behörden wegen Unterschlagung vorlag. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der Wachtmeisterei beim Amtsgericht in Krefeld zur Eröffnung des Haftbefehls durch den Richter übergeben.

