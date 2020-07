Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchversuche in Einfamilienhäuser

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

In der Zeit vom 18. auf dem 19.07.20 zwischen 10:00 und 16:00 versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür an einem Einfamilienhaus auf dem Ziegelweg in Overhetfeld aufzubrechen, die Tat blieb im Versuchsstadium stecken. Das Gleiche gilt für das Nachbarhaus, wo der Tatzeitraum zwischen Montag, dem 13.07. und dem heutigen Tag liegt. Hinweise auf den oder die Täter, oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte die Polizei an die Kripo in Viersen, 02162/3770 zu melden.

