Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in die Grundschule

Grefrath-Oedt (ots)

In der Zeit vom 18. auf dem 19.07.20 zwischen 18:00 und 13:00 Uhr kletterten unbekannte Täter über das Dach der Grundschule in Oedt, Am schwarzen Graben und verschafft sich über die unverschlossene Innenhoftür Zugang zum Schulgebäude. In der Schule werden zwei Lautsprecher und ein Werkzeugkasten entwendet. Einige der innen liegenden Türen wurden beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter, oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte die Polizei an die Kripo in Viersen, 02162/3770 zu melden.

