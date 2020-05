Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - PKW-Fahrerin steuert gezielt in Taubenschwarm: Straftat nach dem Tierschutzgesetz

Unna (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Montag (25.05.2020) gegen 18.50 Uhr beobachtet, wie eine Fahrzeugführerin auf der Hertingerstraße in Unna mit ihrem Wagen gezielt in einen Schwarm Tauben gefahren ist und hierbei ein Tier verletzt hat. Die Frau schaute sie sich das Tier an und fuhr davon, ohne sich um den verletzten Vogel zu kümmern. Letztendlich verstarb die Taube vor Ort.

Das Kennzeichen der Fahrzeugführerin liegt vor. Die Ermittlungen wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz dauern an.

