Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 14 und 15 Jahre alt: Polizei nimmt zwei Jugendliche nach Einbruch vorläufig fest

Unna (ots)

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (26.05.2020) in Unna einen 15-jährigen und einen 14-jährigen Dortmunder vorläufig festgenommen. Die beiden Jugendlichen sind tatverdächtig, gegen 02.50 Uhr die Eingangstür eines Sportgeschäfts an der Massener Straße in Unna mit einem Stein einer nahegelegenen Baustelle eingeworfen zu haben, eingebrochen zu sein und Waren im vierstelligen Gesamtwert gestohlen zu haben. Als der Alarm auslöste, rief der Geschäftsinhaber die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Einsatzkräfte zwei Jugendliche im Bereich Rembrandstraße/Käthe-Kollwitz-Ring an, bei denen es sich um die Tatverdächtigen handelte. Beide zeigten sich geständig und gaben an, das Diebesgut - zahlreiche Kleidungsstücke - am Rio-Reiser-Weg versteckt zu haben, um es dort später abzuholen. Die beiden Dortmunder wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Wache Unna gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind der 15-Jährige und der 14-Jährige im Laufe des Vormittags entlassen worden - besondere Haftgründe lagen nicht vor. Gegen die beiden Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell