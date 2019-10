Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Abstand nicht eingehalten

Durch Unachtsamkeit kam es am Donnerstag in Biberach zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 22-Jähriger in der Waldseer Straße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund des Verkehrs musste der Fahrer des Seat langsam fahren. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem VW dahinter. Er erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Seat in das Heck. Durch Aufprall erlitten der 22-Jährige und seine 22 und 71 Jahre alte Mitfahrerinnen leichte Verletzungen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

+++++++ 1959607

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell