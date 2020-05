Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Gestohlener Roller in der Ruhr: Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Kanufahrers hat die Polizei am Samstagmorgen (23.05.2020) gegen 10.50 Uhr einen Roller aus der Ruhr in Schwerte gefischt, bei dem es sich um ein Kleinkraftrad handelt, das in der vorherigen Nacht vor einem Wohnhaus an der Messingstraße in Schwerte entwendet wurde.

Weil Betriebsstoffe ausgetreten und in die Ruhr geflossen sind, ermittelt die Polizei nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Gewässerverunreinigung. Zeugen, die entweder den Diebstahl beobachtet oder gesehen haben, wer den Roller am Ruhrtalradweg unterhalb des Dinkelwegs entsorgt hat, werden gebeten, sich an die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

