Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Festnahme nach Häufung von Fahrraddiebstählen

Selm (ots)

Nach einer Häufung von Fahrraddiebstählen im Selmer Stadtgebiet führten Polizeibeamte der Kreipolizeibehörde Unna Schwerpunkteinsätze mit dem Ziel der Ergreifung des Täters durch. Am Dienstag, 19.05.2020, konnte dann durch Ermittlungen ein 30 jähriger Selmer Bürger festgenommen werden. Dieser ist zuvor bereits mehrfach in Erscheinung getreten und ist polizeilich bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

