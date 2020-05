Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Eulenstraße leichtverletzt

Fröndenberg (ots)

Am Freitag ( 15.05.2020 ) kam es gegen 13.25 Uhr auf der Eulenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Die 31 jährige Fahrerin eines VW Polo aus Menden wollte von der Eulenstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärten Gründen mit dem entgegenkommenden 17 jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades aus Menden. Der Kradfahrer prallte gegen den PKW und kam zu Fall. Glücklicherweise wurde er nur leichtverletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Krad und PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 12500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis gegen 14.00 Uhr gesperrt beziehungsweise der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Fröndenberg zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell