Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Schortens - Polizei leitet ein Verfahren gegen den Fahrzeugführer und gegen die Halterin des Fahrzeuges ein

Schortens (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 22.04.2020, kontrollierten Beamte gegen 00:55 Uhr einen Pkw in der Jeverschen Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 25-jährige Fahrzeugführer an, dass er seinen Führerschein verloren habe. Die daraufhin erfolgte Überprüfung seiner Aussage ergab allerdings, dass seine Fahrerlaubnis vor ca. einem Monat gelöscht wurde, so dass gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Aufgrund der Halterverantwortlichkeit wurde außerdem gegen die 47-jährige Halterin des Pkw ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie es zuließ, dass der 25-Jährige ihren Pkw ohne Fahrerlaubnis führte.

