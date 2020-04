Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Einbruch Schlüssel mit Anhänger (FOTO) verloren oder mitgehen lassen? Polizei sucht den Eigentümer bzw. weitere Zeugenhinweise, die bei den Ermittlungen weiterhelfen

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es in der Zeit vom 02.-07.04.2020 im Rüstringer Stadtpark in der Friedenstraße zu einem versuchten Einbruch. Dort warfen bislang unbekannte Täter das rückwärtige Fenster einer Sporthalle ein und brachen im Gebäudeinneren weitere Zugänge auf. In der Nähe des Tatortes wurde ein Schlüssel mit einem auffälligen Anhänger gefunden, der bislang nicht zugeordnet werden konnte. Auf dem gelben, breiten, Schlüsselanhänger steht in roter Schrift, "Tor Pferdeweide", s. FOTO. Zur Aufklärung der näheren Umstände bittet die Polizei den Eigentümer und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder der Herkunft des Schlüssels Angaben machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

