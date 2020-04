Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - Radfahrerin nutzte ordnungswidrig den Gehweg und eine Vorfahrtsmissachtung mit der Folge von zwei leicht verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmittag, 20.04.2020, befuhr eine 21-jährige Radfahrerin gegen kurz nach 12 Uhr ordnungswidrig den Gehweg in der Werftstraße in Richtung Westen. Im Bereich der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes kreuzte eine von Süden kommende 66-jährige Fahrerin eines Pkw, die zu diesem Zeitpunkt von dem Grundstück kommend nach Osten auf die Bismarckstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfrerin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Gegen 14:15 Uhr missachtete ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Pkw die Weserstraße in westliche Richtung fuhr. Der 49-Jährige befuhr zu dieser Zeit die Tischlerstraße in südliche Richtung, beabsichtigte abzubiegen und fuhr in den Einmündungsbereich, wo es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 EURO, die 18-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

