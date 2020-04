Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von acht Feuerlöschern, zwei Kinderfahrrädern und 20 Leergutkisten in Wilhelmshaven - der Abtransport könnte aufgefallen sein, so dass die Polizei um Zeugenhinweise bittet

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 17.- 20.04.2020 aus einem Parkhaus in der Luisenstraße acht Feuerlöscher. In der gleichen Zeit gelangten Unbekannte widerrechtlich auf das Grundstück eines Kindergartens in der Pommersche Straße, öffneten gewaltsam zwei Schuppen und entwendeten u.a. ein Drei- und ein Laufrad. In der Möwenstraße wurden am Sonntag, 19.04.2020, vom umzäunten Gelände eines Getränkehandels 20 Leergutkisten entwendet. Der Diebstahl bzw. der Abtransport der Löscher, Räder oder Kisten könnte aufgefallen sein, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

