Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel - Polizei untersagt einem Jugendlichen die Weiterfahrt und leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, 20.04.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 16:20 Uhr in der Neuwangerooger Straße einen 15-Jährigen auf einem Kleinkraftrad an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche zum Führen dieses Fahrzeuges nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, so dass gegen den 15-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurden.

