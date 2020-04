Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte reißen Leuchtschrift eines Hotels ab und ein Einbruch in eine Bäckerei in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter rissen vom Hotel Fliegerdeich in der Nacht zum Sonntag, 19.04.2020, aus der Hausfassade die Leuchtschrift ab und entwendeten diese. Außerdem kam es in der Zeit vom 17.-19.04.2020 in der Langeoogstraße zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Dort wurde das Fenster zum Büroraum aufgehebelt. Nach jetzigem Sachstand ist nichts entwendet worden. Zu beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Verdächtiges beobachten oder hören konnten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

