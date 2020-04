Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte besprühen Fahrbahn in Varel - Polizei Varel ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Varel (ots)

Nachdem bereits am Osterwochenende in Bockhorn ein aufgesprühtes Hakenkreuz auf der Fahrbahn festgestellt worden war, erhielt die Polizei am Sonntag, 19.04.2020, den Hinweis einer Zeugin, dass auf der L819 zwischen Bramloge und Altjührden ein weiteres Hakenkreuz auf der Fahrbahn gesichtet wurde. Neben diesem befanden sich auf der Fahrbahn ebenfalls mehrere aufgesprühte Beleidigungen und Diffamierungen. Die Polizei Varel leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein, prüft mögliche Tatzusammenhänge und bittet zur Aufklärung Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

