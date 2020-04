Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers im Wangerland

Wangerland (ots)

Am Sonntagnachmittag, 19.04.2020, kam es gegen 15:15 Uhr in der Sillensteder Straße, Ortsteil Wadderwarden, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde. Ein 26-jähriger Kradfahrer befuhr die Sillensteder Straße Richtung Waddewarden und geriet alleinbeteiligt in einer scharfen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn, rutschte dann ca. neun Meter über die Berme und kam letztlich im Graben (in einem kaum noch wasserführenden Düker) zum Liegen (FOTO). Der Kradfahrer konnte eigenständig aus dem Graben klettern und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den Verletzungen können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.

