Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Carports in Sande - Anhänger und Pkw komplett zerstört - außerdem geriet ein Paket in Schortens in Brand

Sande und Schortens (ots)

Am späten Montagabend, 20.04.2020, stellte ein Anwohner in Cäciliengroden gegen 22:50 Uhr den Brand eines freistehenden Carports fest. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Sande und Gödens waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand im Bereich Karl-Marx-Platz. Durch den aus bisher noch ungeklärter Ursache entstandenen Brand wurden ein unter dem Carport abgestellter Anhänger und Pkw Citroen komplett zerstört. Außerdem wurden ein in direkter Nähe des brennenden Carports befindliches Gartenhaus und eine Hecke stark in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Brandursachenermittlung dauert an. Außerdem kam es zu einem Brandeinsatz in Schortens. Dort geriet gegen kurz vor 18 Uhr in der Anna-Siemsen-Straße ein Paket in Brand, das auf dem Herd abgestellt wurde. Zu dieser Zeit war die entsprechende Ceranfeldplatte eingeschaltet, so dass das Paket in Brand geriet. Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schortens konnten den Brand schnell löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell